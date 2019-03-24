حضرموت 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساختتم مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش باليمن مشاركته في مهرجان ربيع المكلا، المتضمن تسويق منتجات النساء المعيلات اللاتي تخرجن من برامج تدريبية مهنية في ساحل حضرموت.وشاركت معيلات الأسر بجناح لعرض منتجاتهن المتنوعة في الخياطة وصناعة المعجنات والبخور والعطور والتدريب على أساس الإسعافات الأولية و المزينة (الكوافيرة).وأوضحت ضابط قطاع التدريب والتأهيل في مشروع تحسين سبل العيش الدكتورة أسماء الشقيري, أن نجاح المستفيدات يعود إلى حرصهن على المثابرة في استقاء ما تعلمنه.وقدمت النساء المعيلات خالص شكرهن لمركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذه برنامج تحسين سبل العيش الذي أسهم في تعلمهن مهن كفيلة بتحسين مستواهن المعيشي مما يضمن حصولهن على فرصة عمل.// انتهى //15:28ت م0165