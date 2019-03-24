المدينة المنورة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستعادت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلديات (أحد , والعيون , العقيق , المندسة , والصويدرة ، والمليليح , والعاقول) , بمساندة من الجهات الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة تعديات على أراضٍ حكومية خلال شهر جمادى الثاني من العام الحالي 1440 في عدد من المواقع تمثلت في بناء أحواش , وعقوم , ومزارع وحواجز ترابية, وشبوك وغرس شجر و نخيل.وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات المهندس سعود بن هريسان العنزي, أن مراقبو البلديات رصدوا عدد من التعديات , جرى تقدير مساحتها الإجمالية بـ 184.100 ألف متر مربع ، مؤكداً أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.وحذر العنزي من التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأيّ شكل من الأشكال, داعياً إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أيّ موقع من المواقع عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah@) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Androidو Applestore).// انتهى //15:28ت م0166