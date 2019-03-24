لندن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأشاد وزير الخارجية البريطانية جيريمي هينت بتحرير آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا وبشجاعة قوات التحالف العسكري الدولي.ووصف الوزير البريطاني في تصريحه الذي نشره أمس الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية ذلك التحرير بأنه "لحظة تاريخية"، لاسيما وأن ذلك التنظيم كان يفرض حكمه الإرهابي على مساحة كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا.// انتهى //15:29ت م0167