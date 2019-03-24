بغداد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسشكل مجلس القضاء الأعلى العراقي هيئة قضائية خاصة رفيعة المستوى للتحقيق في حادث غرق العبارة النهرية في مدينة الموصل" مركز محافظة نينوى" الخميس الماضي.وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى بأن الهيئة المذكورة التي تضم عددًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام ستتولى التحقيق في حادث غرق العبارة "الذي راح ضحيته مايزيد على مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال".وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أوعز أثناء زيارته التفقدية للموصل ليلة وقوع الحادث بإجراء تحقيق فوري بملابساته وتقديم تقرير بشأنه خلال 24 ساعة.// انتهى //15:30ت م0168