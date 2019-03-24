عرعر 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستعرضت المديرية العامة للسجون بمنطقة الحدود الشمالية إنجازات النزلاء والنزيلات الصناعية والحرفية في المخيم البيئي ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019م تحت عنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " التي ينظمة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على طريق الملك فهد بمدينة عرعر .وعرضت في جناحها المشارك عن أهم ما انجزه النزلاء في سجن عرعر عبر المعهد الصناعي التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من صناعات ضوئية ونحوها، بالإضافة التي إنجازات النزيلات الحرفية ومن نسيج وغيره.ويحتوي المعهد الصناعي بسجن عرعر عن تخصصات في الحاسب الآلي والالكترونيات واللحام والتي يستقبل 160 نزيلاً في كل عام لهذه التخصصات وفق أنظمة وشروط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أفتتح اليوم المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019 بمشاركة بعض الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية والجمعيات واللجان التطوعية، على إيصال رسالة رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات في الحفاظ على البيئة وكذلك رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة وأثر ذلك عليهم والمساهمة في الحد من التلوث البيئي.// انتهى //15:31ت م0169