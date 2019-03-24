الباحة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الشيخ سعد المليص.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل أسرة الفقيد بالباحة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه , أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن زيارة سموه ومواساته لهم كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن لا يري سموه أي مكروه في عزيز له.// انتهى //15:51ت م0170