عدن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 490 طناً من محاليل و مستلزمات الغسيل الكلوي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن ضمن المرحلة الخامسة لمشروع خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي يتضمن سبع مراحل بتكلفة إجمالية تقدر ب 21 مليون دولار أمريكي.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني أن المركز يعمل على دعم مختلف القطاعات الخدمية في اليمن ومنها الجانب الصحي بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني.من جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال بأن شحنة الأدوية المتسلمة ستوزع على مراكز الكلى في مختلف المحافظات وفقاً لخطة توزيع الإمداد الدوائي، معبرا عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقدمه من دعم للقطاع الصحي.//انتهى//16:03ت م0171