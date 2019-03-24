برمنجهام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأكّد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أهمية تواصل ولقاء أصحاب التخصص العلمي الواحد ليستفيدوا من تجارب وخبرات بعضهم المختلفة، ولمناقشة أحدث ما وصل إليه العلم و مناقشة المختصين من تقدم في ذلك المجال.جاء ذلك في كلمته في فعالية سعودي ستيج (Saudi Stage) التي استضافها النادي السعودي بمدينة برمنجهام في بريطانيا في نسختها الثانية التي تهدف إلى عرض مهارة العرض والتأثير على الجمهور، وذلك بحضور الطلبة والطالبات السعوديين من مختلف المدن البريطانية.وأشار الملحق الثقافي إلى أن الملحقية تدعم المبتعثين ومرافقيهم وتبذل قصارى جهدها وفق الأنظمة المقررة لتهيئة كل ما من شأنه تذليل الصعاب التي يواجهونها، وتدعم كل ما ييسر عليهم أمور دراستهم وتحصيلهم العلمي، وفقاً للضوابط اللازمة التي يتم على أساسها اعتماد الجامعات البريطانية.ولفت الدكتور المقوشي إلى قرب إطلاق (سفير2) لتطوير البوابة الحالية الخاصة بالمبتعثين، لتتضمن خدمات أفضل ومعالجة لجميع الملاحظات السابقة.‏وشددد الملحق الثقافي خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء المفتوح على مشاركة المبتعيثن في ‫بريطانيا في الأعمال التطوعية النظامية المتعددة، رافضاً نظرية‏ "لا تترك أثراً" ضارباً أمثلة لنماذج تطوعية مشرفة قام بها عدد من المبتعثين.وأشاد الملحق الثقافي بالعمل الذي يقدمه النادي السعودي في برمنجهام وجميع الأندية السعودية الأخرى لخدمة المبتعثين والمبتعثات والدارسين من أبناء وبنات الوطن الغالي.وبدأت فعاليات اللقاء بمحاضرة قدمتها الدكتورة في علوم الحاسب الآلي المحاضرة بجامعة سالفورد هيا الشهري بعنوان(توظيف فرصة الابتعاث في تطوير المهارات الأكاديمية والثقافية)، تناولت في محاورها تطوير المهارات الأكاديمية، وتطوير المهارات الثقافية، وتطوير مهارات التواصل.ونصحت الدكتورة الشهري المبتعثين والمبتعثات بالاستكشاف والتعرف على سر قوة التعليم في الجامعات الأجنبية وحضور الدورات التعريفية والمقررة، وحضور المحاضرات الخاصة بتطوير المهارات في الجامعات والمشتركة مع الجامعات الأخرى، وحضور ومناقشة الاجتماعات الخاصة بالكليات مع تطوير وتنظيم المؤتمرات أو التدريبات العملية والحرص على تطوير مهارات البحث والنشر العلمي، وإستغلال المكتبات وخدماتها العديدة.وحثت على الحرص على تطوير المهارات الثقافية في بلد الابتعاث لكونه متعدد الثقافات يتيح التعامل مع كل الجنسيات والاستفادة من ثقافاتهم، كما يجب تفهم ثقافة الآخرين، ورسم صورة حسنة تليق بوطننا الغالي، والمحافظة على هويتنا وثقافتنا والتميز بها.ونوهت بعدم التدخل في الأمور الخاصة أو محاولة حل مشكلة ليست من الاختصاص، وأنه لامانع من المساعدة بقدر الإمكان للطلبة والطالبات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.واختتمت بأن جميع الدارسين السعوديين هم سفراء يمثلون دينهم ووطنهم وهويتهم وثقافتهم، وأن الشهادة الدراسية لا تعني شيئا لو ضاع شيء منها.إلى ذلك تواصلت فعاليات مبادرة سعودي ستيج والتنافس بين المتأهلين من مختلف المدن البريطانية للوصول إلى مراحل التصفيات النهائية والفوز بالمراكز الثلاث الأولى للكبار والصغار.وفي نهاية المسابقات، كرّم الملحق الثقافي الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم وفريق العمل القائم على المبادرة والرعاة ونادي الطلبة السعوديين في برمنجهام لاستضافته تلك الفعاليات بنجاح.عقب ذلك، بدأ اللقاء المفتوح بين الملحق الثقافي والمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم للإجابة على استفسارات وأسئلة الطلاب والطالبات والسماع لمقترحاتهم.// يتبع //16:04ت م0172

وألقى الرئيس التنفيذي لمسابقة سعودي ستيج الأستاذ عبدالعزيز القرني كلمة ذكر فيها أن العمل التطوعي لا يتعارض مع الدراسين بإدارة الأولويات والوقت، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية وتنشئة الصغار على حبها، بالإضافة إلى أهمية تعلم وإتقان مهارة الإلقاء للمبتعثين.ورحب رئيس النادي السعودي في برمنجهام وديع بن سعد الرقيب بالملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي وبمرافقيه من الملحقية، وبجميع الحضور من الأندية السعودية من مختلف المدن البريطانية.وأكّد أن الأندية الطلابية جزء مهم، فهي تعد سفارات للمملكة العربية السعودية من خلال أنشطتها وبرامجها العلمية والثقافية والاجتماعية، والمنتشرة في معظم المدن البريطانية، وذلك لنقل وإظهار سماحة ديننا الاسلامي الحنيف الذي يدعو للسلام، وثقافتنا وحضارتنا لتقديمها للمجتمعات الأخرى للمساهمة في استمرار حضارة وتقدم الانسانية.ولفت إلى أهمية أدوار الأندية الطلابية السعودية كونها أحد وسائل التواصل الاجتماعي بين الطلاب في الغربة، وأن اللقاءات بمختلف المناسبات تزيد من الألفة والتواصل وتخفف من متاعب الغربة.وأشار إلى أن أحد أهم خطط برنامج النادي السعودي في برمنجهام بدورته الثامنة والثلاثين هي دعم المبادرات الطلابية بالمملكة المتحدة، وتعزيز روح المنافسة وتطوير الذات لتحقيق شراكة حقيقة في نجاح مختلف الأنشطة الطلابية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية في تعزيز الأعمال التطوعية النظامية لخدمة الطلبة والطالبات السعوديين ومجتمعاتهم العلمية وتواجدهم في بلد الابتعاث.وأوضح أن استضافة نادي برمنجهام لمبادرة (سعودي ستيج) في مرحلتها الثانية هي دليل على قدرات وطموح الشباب السعودي للوصول إلى كل ما نسعى لتحقيقه من نهضة وتطوير لثروات بلادنا الغالية ومنها طاقة الشباب.وفي ختام كلمته، وجه رئيس النادي السعودي في برمنجهام شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - على كل ما يقدمونه لدعم التعليم والنهوض به لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأثنى الملحق الثقافي بجميع منسوبي الملحقية على دعمهم للطلبة والطالبات وتشجيعهم لنيل أعلى درجات العلم والمعرفة وتحقيق النجاح للعودة إلى الوطن والمساهمة في نهضته وتقدمه مع من سبقهم.عقب ذلك كرم الملحق الثقافي جميع الفائزين والمتميزين في الفعاليات التي أقيمت، شاكرًا لجميع من أسهم بنجاح المناسبة التي جمعت جميع الطلبة والطالبات من مختلف الأندية الطلابية في المدن البريطانية.وقام الملحق بإطلاق تطبيق النادي السعودي في مانشستر، والذي يقدم عدداً من الخدمات المهمة للمبتعثين والمبتعثات هناك.وقدم رئيس النادي السعودي في برمنغهام درعًا تذكاريًّا للملحق الثقافي بمناسبة الزيارة، ثم التقطت صورة جماعية في ختام اللقاء.// انتهى //16:04ت م0173