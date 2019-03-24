مكة المكرمة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستوج مركز بحوث الطب بجامعة أم القرى اليوم, المشروعات الفائزة بهاكثون "مكة الطبي البحثي الأول" بعد مضي 3 أيام من ابتكار المشروعات وتطويرها تحت أنظار خبراء في ريادة الأعمال بمجالات الطب، ومشاركة عدد من التقنيين، والمهتمين بالتطبيقات الهاتفية والإلكترونية.وفاز فريق مشروع Paks to cool head strokes بالمركز الأول من بين 27 مشروعًا، فيما فاز بالمركز الثاني فريق Data Dent، وجاء في المركز الثالث فريق MED Tool.وأوضح مدير المركز الدكتور خالد أبو الشامات, أن جميع الفرق تستهدف معالجة المشاكل الصحية في مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن هذا العمل لا يتم إلا بالتكامل من خلال مشاركة مختصين في مجالات أخرى كالتقنية وإدارة الأعمال لتحتوي الفرق على جميع الكوادر البشرية التي يمكن من خلالها إطلاق المشروع, لافتًا الانتباه إلى أن رؤية 2030, جاءت ضمن أبرز المعايير التي يبنى عليها في التحكيم لضمان مواكبة المشروعات الطبية الجديدة للتطلعات التي تسعى الرؤية لتحقيقها خلال الأعوام القادمة.وبين أن اللجان المنظمة حرصت على إيجاد أفكار قادرة على تخطي الحدود المناطقية إلى الإقليمية والعالمية لتعم منافع الابتكارات التي عمل عليها طلاب وطالبات الجامعة خلال الهاكثون الذي استضافت غرفة مكة المكرمة التجارية أعماله خلال الـ3 أيام الماضية.وكشف عن تخصيص اللجان المنظمة للهاكثون, عدة أنواع من الدعم للمشروعات الفائزة من خلال مركز أبحاث الطب وعمادة البحث العلمي، ومعهد الإبداع وريادة الأعمال, مؤكدًا أن الأفكار الأولية التي تجاوزت 50 فكرة جرى تقليصها عن طريق دمج المتقارب منها حتى وصلت إلى 27 فكرة قادرة على النهوض والتطبيق على أرض الواقع.وأكد أبو الشامات أن الجوائز المادية المقدمة للفرق الفائزة تشكل تحفيزًا بسيطًا على جهدهم المبذول خلال أيام البرنامج، إلا أن الدعم المخصص للمشروع سيكون عن طريق حاضنات ومسرعات الأعمال التي ستتبنى برامجهم لإظهارها على أرض الواقع مسخرة جميع الإمكانات الفنية والتقنية والمادية.وتمكن الطلاب والطالبات الراغبين في ابتكار مشروعات صحية جديدة من مقابلة خبراء ريادة الأعمال في المجال الطبي، مما أتاح لهم الفرصة في طرح أفكارهم وطلب الاستشارة فيها للخروج بطرق وآليات تعينهم على اتخاذ القرارات الصحيحة سواء في إطلاق مشروعاتهم، أو في تطوير أفكارهم قبل تنفيذها.وكانت اللجان المنظمة لهاكثون مكة الطبي البحثي كرمت الجهات المشاركة في الدعم وعلى رأسها غرفة مكة المكرمة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها هشام كعكي، وجمعية أصدقاء المجتمع، وعدد من الكليات والإدارات الجامعية المشاركة.// انتهى //16:05ت م0174