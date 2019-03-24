الأحساء 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستنظم الهيئة العامة للثقافة بمحافظة الأحساء غدًا، فعالية "ليالي ثقافية"، التي تستمر لمدة 6 أيام، وذلك وسط منتزه الملك عبدالله البيئي.وتأتي "ليالي ثقافية", ضمن أهداف موسم الشرقية الرامية إلى إبراز المخزون الثقافي والإبداعي الكبير الذي تختزنه المنطقة، بجانب العمق التاريخي والتراثي الذي تتميز بها الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019.ويقدم عدد من المختصين 17 ورشة عمل تدريبية في المجالات الثقافية والفنية، ومنها الإيقاع الخليجي، والتمثيل السينمائي، وكتابة السيناريو، وصناعة الشخصيات السينمائية وصناعة العرائس، والتمثيل المسرحي، والارتجال المسرحي للأطفال، وكتابة القصة، وهندسة الكلمة، والتصوير بالهواتف الذكية، وتصوير الأطعمة، وفن الديكوباج، وأساسيات النحت، والرسم على الجلود، والرسم على الجدران، ورسوم الأطفال، والرسم الحي.وتشهد "ليالي ثقافية" اللقاءات الحوارية والتفاعلية مع رموز تراثية، حيث يتحدث الدكتور سمير الضامر عن الموروث الشعبي، بينما يسرد يوسف الخميس حكايات ثقافية للشباب، في حين يتحدث الدكتور سامي الجمعان عن اليوم العالمي للمسرح، كما يستعرضان خالد الفريدة ووليد الحسين تراث المواقع التاريخية بالأحساء، فيما يتحدث علي الغوينم عن إدارة الفعل الثقافي، بينما يسرد سمير الناصر قصص وحكايات عن الدراما السعودية.وتتضمن الفعاليات عروض أفلام السينما الخارجية منها ( فيلم الفاري وفيلم بوصلة وفيلم لسان وفيلم جابر وفيلم اصفر وفيلم عاطور وفيلم اغنية الجعة وفيلم وسطي).// انتهى //17:13ت م0221