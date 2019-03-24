طرابلس 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسجدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود «يوبام» فياتشينزو تاليفري دعم البعثة لوزارة الداخلية الليبية، خاصة في مجالات التدريب وتنمية وتأهيل وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات.جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، تاليفري، اليوم بمقر الوزارة في طرابلس، حيث تم تأكيد الوزير حرص وزارة الداخلية الليبية على فتح آفاق للتعاون المشترك في المجالات كافة مع بعثة «يوبام»، واهتمامها بتنفيذ البرامج كافة التي من شأنها رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية كافة.وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج استقبل المسؤول الأوروبي أمس، وبحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي وعلاقات التعاون بين حكومة الوفاق ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:16ت م0222