القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسيستضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعاً للمجموعة الرباعية المعنية في ليبيا التي تضم كلاً من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة في تونس.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في بيان اليوم أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد يوم 30 مارس كل من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فدريكا موجريني، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة.وأكد أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المنتظم بين المنظمات الأربع لدعم ليبيا وتنسيق جهودها بشكل تكاملي لمرافقة الأطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد عبر إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الشعب الليبي.وأشار السفير عفيفي إلى أن الاجتماع يأتي أيضًا في إطار متابعة المشاورات التمهيدية التي جرت بين الأطراف الأربعة على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في أديس أبابا في فبراير الماضي التي توافقوا خلالها على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بينها في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد حراكاً كبيراً على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا ونشاطاً دبلوماسياً موسعاً يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد.ونوه أن المجموعة الرباعية ستناقش آخر هذه المستجدات وتعتمد جملة من الخطوات التي تهدف إلى دعم المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق ليبي ليبي لتجاوز العراقيل كافة التي تحول دون استكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية والمشاركة في مراقبتها عند انطلاقها والاستقرار على أرضيتها الدستورية وتوفر الشروط السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإتمامها.// انتهى //17:28ت م0225