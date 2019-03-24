القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسالتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكى اليوم نظيره الصيني الفريق أول "وى فنغ هه "، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث التحديات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على أمن منطقه الشرق الأوسط واستقرارها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين.// انتهى //17:37ت م0230