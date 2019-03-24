الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساحتفت إدارة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، أمس الأول بيوم الأم العالمي ، بحضور مستفيدات المركز ومنسوباته والعاملات، وذلك في بهو المركز.وتضمنت .وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد أن الفعالية تضمنت كتابة كلمات عن الأم على لوحة جدارية ، ونقش حناء ، وتوزيع هدايا وحلويات ، لافتةً النظر إلى أن المركز يسعى إلى نشر ثقافة الحب والحنان والعطاء بين مستفيدات المركز ليكونوا أسرة واحدة.// انتهى //17:43ت م0232