اجتماعي / مركز تأهيل إناث الدمام يحتفي بيوم الأم العالمي
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
احتفت إدارة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، أمس الأول بيوم الأم العالمي ، بحضور مستفيدات المركز ومنسوباته والعاملات، وذلك في بهو المركز.
وتضمنت .
وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد أن الفعالية تضمنت كتابة كلمات عن الأم على لوحة جدارية ، ونقش حناء ، وتوزيع هدايا وحلويات ، لافتةً النظر إلى أن المركز يسعى إلى نشر ثقافة الحب والحنان والعطاء بين مستفيدات المركز ليكونوا أسرة واحدة.
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17:43ت م
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