الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسرفع معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مساعداً لوزير التعليم على المرتبة الممتازة، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق ما تطمح له القيادة ويطمح له الميدان، مستشعراً في ذات السياق أنَّ هذا التعيين مسؤولية ووسام شرف يعتز به.وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته، مؤكداً مسؤوليته تجاه هذه الثقة الكريمة، والإسهام في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في تطوير وجودة العملية التعليمية.وقال الدكتور آل فهيد: "إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقه مسؤوليات أكبر للإسهام مع زملائه بالوزارة لمتابعة مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة وعزمها على المضي قدما في تحقيق أهداف رؤية 2030 المباركة، عاداً الثقة الكريمة حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، ومواصلة الجهود المستمرة في مسيرة تطوير أعمال الوزارة وفق ما رسمه ولاة الأمر -حفظهم الله-، تحقيقًا للأهداف المنشودة في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي حددت دورًا رئيسًا للوزارةمنوطًا بها تطوير القطاع التعليمي وتحسين بيئة العمل، تناغمًا مع التقدم والازدهار الذي تشهده المملكة.ودعا الله عزَّ وجل أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.وتقلد معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مناصب عدة في وزارة التعليم، كان آخرها وكالة التعليم الأهلي قبل صدور الأمر الملكي أمس بتعيينه مساعداً لوزير التعليم، والدكتور الفهيد حاصل على درجة الدكتوراه في النظريات والسياسة التربوية من جامعة ولاية بنسلفينيا The Pennsylvania State University .// انتهى //17:44ت م0234