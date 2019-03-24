الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسوقعت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لولوة الشمري، اليوم اتفاقية تعاون إطارية مع شركة تكامل القابضة لخدمة الأعمال ممثلة في نائب الرئيس لوحدة رفع المهارات عبير الهاشمي ، وذلك بمقر شركة تكامل في الرياض .وأوضحت لولوة الشمري عقب توقيع الاتفاقية أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطة مجلس المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بهدف تأطير علاقة العمل بين الطرفين فيما يخص تشغيل البرامج والمبادرات وتقديم الخدمات التابعة لها ، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية التي تعد بداية لسلسلة من الاتفاقيات لتنفيذ المبادرات .وأشارت الشمري إلى أن ما تملكه شركة تكامل من خبرات سيسهم في دفع عجلة التنفيذ ، مضيفة أن التكاملية تصنع المعجزات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تتطلب من الجميع معايير عالية لخدمات مستديمة .من جهتها أكدت عبير الهاشمي أن شركة تكامل ستعمل وفق دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية التي قام بها مجلس المسؤولية الاجتماعية لتكون المبادارت المنفذة ذات اثر ومنفعة للمجتمع .وقد تم على هامش توقع الاتفاقية عرض شركة تكامل مشاريعها في وحدة رفع المهارات، بالإضافة إلى برنامج قُرة لحاضنات الاطفال ، الذي سيطرح في المنطقة الشرقية قريباً بغية النظر فيما سيقدمه الطرفان لدعم هذا البرنامج .//انتهى//17:44ت م0235