القدس المحتلة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المقدسية سيما ادكيدك بعد خروجها من مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة ادكيدك بعد ملاحقتها أثناء تواجدها في مصلى باب الرحمة، وتقديمها شروحات عن تاريخ باب الرحمة والمسجد الأقصى.وفي نفس السياق مددت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم اعتقال الطفلين المقدسيين: قيس الباسطي ومحمد أبو اسنينة حتى الثامن من شهر أبريل القادم.فيما قررت سلطات الاحتلال اليوم إبعاد المُسنّة المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الأقصى المبارك، وإبعاد رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان جمال عمرو عن المسجد المبارك لمدة أسبوع، وإبعاد الشاب المقدسي عرين زعانين عن القدس القديمة والمسجد الأقصى لمدة أسبوعين.// انتهى //18:28ت م0254