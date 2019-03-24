مكة المكرمة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسدشنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم, الإصدار المحدث من تطبيق "مطوفي العرب" بنسخته الجديدة التي ستقدم مجموعة من المنصات التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والمطوفين حيث يعد التطبيق متاح على الأجهزة الذكية.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان, أن انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المؤسسة في تطوير بيئة ذكاء الاعمال تحقيقا لرؤية المملكة 2030, مبيناً أن التطبيق سيخدم جميع المطوفين والحجاج ويحتوى على أربع بوابات رئيسية تشمل بوابة المساهمين والمتضمنة منصة لكل المعلومات التي تخص المساهمين والخدمات المقدمة لهم وبوابة الموظفين الالكترونية لموظفي المؤسسة التي ستسهم في تواصلهم وطلب الخدمات الخاصة بهم عبر التطبيق وبوابة مساند أعمال الحج منصة تفاعلية للحج التي تسهم في أتمتة معظم الأعمال إلى أعمال الكترونية، وتمكن المؤسسة بالتواصل مع جميع مكاتب خدمات الحجاج ومتابعة أعمالهم، وتميكن المكاتب من توثيق الخدمات ورفع تقارير لحظية, فيما تخدم بوابة نظام المؤشرات تتبع إنجاز أعمال المكاتب ومقدمي الخدمات واحتساب مؤشرات الأداء لحظياً، بالإضافة إلى نظام تنبيهات الذي يسهم في التعرف على مطابقة الأعمال.من جانبه أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة تقنية المعلومات المطوف ماهر جمال, سعي المؤسسة إلى الارتقاء بمستوى مختلف عن باقي المؤسسات, مبيناً أن المنظومة الالكترونية تأتي لتسهم بإحداث نقلة نوعية بإذن الله تعالى.// انتهى //18:34ت م0255