الأمم المتحدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأدان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشدة المذبحة التي وقعت في قرية أوغوساغو وسط مالي وأدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصًا من بينهم نساء وأطفال.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر الليلة الماضية، عن إدانته للهجوم التي أفادت تقارير بمقتل 134 مدنيًا على الأقل وإصابة 55 بجراح ، داعياً السلطات المالية إلى سرعة إجراء تحقيق بشأنه وتقديم الجناة إلى العدالة، وإلى مضاعفة الجهود لاستعادة السلم والاستقرار إلى وسط مالي.// انتهى //18:37ت م0256