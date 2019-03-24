القريات 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر صباح اليوم القافلة البيئية " التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف بمناسبة أسبوع البيئة لعام 1440هـ بعنوان "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" وانطلقت من مقر الاحتفال بأسبوع البيئة بالمخيم البيئي شمال مدينة سكاكا والتي جابت محافظات ومراكز منطقة الجوف .ونوه الجاسر بالجهود التي بذلها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الأنشطة المصاحبة لهذا الأسبوع وما حملته القافلة من إرشادات وبرامج ساهمت في زيادة الوعي البيئي.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري بأن القافلة البيئية تستهدف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لإيصال رسائل يوم البيئة العالمي والتي لا تحقق أهدافها دون المشاركة الفعالة من المجتمع، وأكد الأحمري أن حماية البيئة تبدأ من ممارسات كل فرد من أفراد المجتمع، سواء في استهلاكه للمياه أو الأغذية دون تبذير، أو الامتناع عن إلقاء النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ وأماكن التنزه، وغير ذلك من الممارسات الواعية والمسؤولة .وفي الختام قدم الأحمري خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته الكريمة لحفل أسبوع البيئيه وتدشينة للفعاليات المصاحبة وكذلك على دعمه المتواصل وتشريفه الدائم لكافة مناسبات المنطقة ومنها هذه المناسبة العزيزة والغالية التي شهدت تكريمه، منوهاً بجهود محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والجهات الحكومية الأخرى بهذا الجانب .//انتهى//18:50ت م0259