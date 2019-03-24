الأمم المتحدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل الحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى بما يتوافق مع الاتفاق السياسي للسلم والمصالحة الموقع في العاصمة بانغي في السادس من فبراير الماضي.وأشاد أنطونيو غوتيريش بالدور القيادي الذي قام به الاتحاد الأفريقي، وخاصة في إنجاح إكمال المشاورات التي عقدت في أديس أبابا بين الثامن عشر والعشرين من مارس، بدعم من الأمم المتحدة.وحث الأمين العام موقعي الاتفاق على الامتثال لمبادئه المتفق عليها، وخاصة نبذ العنف واحترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية، كما شجع غوتيريش كل الموقعين على الإسراع في تنفيذه.وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى، داعيًا كل الشركاء إلى مواصلة دعم الشعب والحكومة في جهود تأمين السلام الدائم.// انتهى //18:54ت م0260