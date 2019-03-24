الأمم المتحدة 17رجب 1440 هـ الموافق 24مارس 2019 م واسقالت الأمم المتحدة بأن منظمة الصحة العالمية أطلقت مبادرة مشتركة لتسريع وتيرة الاستجابة لوباء السل، وضمان إتاحة خدمات الرعاية بما يتماشى مع حملتها الشاملة الهادفة إلى توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع.ودعت المنظمة الأممية المعنية بالصحة، في اليوم العالمي للسل هذا العام، كل حكومات العالم والمجتمعات المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية والشركاء الوطنيين والدوليين إلى توحيد قواهم وجهودهم تحت شعار "إيجاد جميع المرضى وعلاجهم"، ضمانًا لعدم إهمال أي أحد من المصابين به في كل مكان من العالم.وأشارت إحصاءات المنظمة إلى أن السل لا يزال من أشدّ الأمراض فتكًا في العالم، ويحصد يوميًا أرواح ما يقرب من 4500 شخص ويصاب به نحو 30 ألف شخص آخر، رغم توفر وسائل الوقاية والعلاج.وقد أفضت الجهود المبذولة عالميًا لمكافحة السل إلى إنقاذ أرواح ملايين الناس، وتخفيض معدل الوفيات الناجمة عنه بنسبة 42 % منذ عام 2000.وقدم رؤساء الدول التزامات قوية بشأن القضاء على السل في اجتماع رفيع المستوى والأول من نوعه الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي. ويركز موضوع اليوم العالمي للسل لهذا العام على الحاجة الماسة إلى العمل على تنفيذ تلك الالتزامات المقدمة من زعماء العالم.// انتهى //18:57ت م0262