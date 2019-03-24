الدوادمي 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسدشّن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، فعاليات أسبوع البيئة، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا", بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية، وذلك بالحقل الارشادي شرق المحافظة.وحث المحافظ على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب، وأن تفعيل أسبوع البيئة في مناطق ومحافظات المملكة يوكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- في المحافظة على البيئة بشكل عام، ويعكس مدى الدعم والمساندة الذي تحظى به مبادرات وزارة الزراعة والمياه والبيئة للحفاظ على البيئة من قبل القيادة الحكيمة، مثمنا الجهود المبذولة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي البيئي.من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري، سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق العديد من مبادرات البيئة الفعالة، التي تشمل التشجير وزيادة الرقعة الخضراء وتنمية المراعي والغابات والاستثمار بها، ومكافحة التصحر ومنع الاحتطاب وتنظيم الرعي، وتطوير المنتزهات الوطنية للحافظ على البيئة من التلوث وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030.وجرى خلال التدشين تكريم الجهات المشاركة في أسبوع البيئة من قبل المحافظ ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وقام المحافظ بغرس أول شجرة في الأسبوع إيذانا بانطلاقة الفعاليات بمشاركة مديري ورؤساء الجهات الحكومية، بعد ذلك شارك طلاب المدارس بغرس عدد من الأشجار.يذكر أن أسبوع البيئة تستمر فعالياته إلى الخميس المقبل بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، وتشتمل الفعاليات على إقامة مخيم بيئي توعوي، وحملات للنظافة والتشجير للمنتزهات، وتنفيذ محاضرات تثقيفية وتوعوية عن البيئة، بالإضافة إلى إقامة مارثون رياضي.// انتهى //19:01ت م0263