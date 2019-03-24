تبوك 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستمكنت بلدية أشواق بمنطقة تبوكً من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، شملت مواد غذائية ولحوم ودجاج في طريقها للمستهلك ، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي بالمراقبة الصحية ببلدية أشواق على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد أن البلدية تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك من خلال تنفيذ الجولات الرقابية الصحية اليومية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلك.وأهاب بجميع المواطنين في حالة رصد أي مخالفة على الصحة العامة إلى التواصل مع البلدية من خلال التواصل الاجتماعي في تويتر municipalityash@ أو من خلال نظام البلاغات 940.// انتهى //19:09ت م0264