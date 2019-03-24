الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, تنظم جمعية "أصدقاء البيئة" بالمنطقة ، فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني "بيئي2"، خلال الفترة من 23- 25 أبريل 2019م ، وذلك بأرض معارض الظهران الدولية.وأعلنت اللجنة المنظمة لملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني بالمنطقة الشرقية "بيئي2"، عن موافقة مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، على أن تكون الجامعة هي الراعي العلمي للفعاليات، بحيث يتولى قسم الهندسة البيئية مهام اللجنة العلمية للملتقى.وتضم اللجنة العلمية برئاسة الدكتور عمر بن عثمان أغا، عضوية كل من الدكتور نواف بليسي، والمهندس محمد برغوثي، والأستاذ خالد العمرو، والأستاذ يوسف الحسن.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "أصدقاء البيئة" المهندس طلال الرشيد أن انضمام جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للملتقى العلمي، يعزز من القيمة التوعوية المرجوة للفعاليات، التي تأتي في إطار مواكبة توجهات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على البيئة، وتفعيل الجوانب التي تسهم في حمايتها من خلال الفعاليات التوعوية.وأضاف أن فعاليات "بيئي2" تُواصل المنهج التوعوي الذي تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة بمشاركة كبرى الجهات والشركات التي تسهم في نجاح فعالياته، في إطار المسؤولية الاجتماعية، متوقعًا أن تحقق فعاليات هذا العام قفزةً في الأهداف البيئية التي تتطلع بلادنا لتحقيقها، من خلال بيئة صناعية تتمتع بأعلى معايير الكفاءة والانسجام مع العمليات التشغيلية التي تتوفر بها وسائل السلامة والأمان التي تتعلق بالبيئة.// انتهى //19:09ت م0265