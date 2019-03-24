الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، محافظ البنك المركزي اليمني محافظ معياد.وجرى خلال اللقاء بحث وضع الاقتصاد والبنك المركزي اليمني والدعم الذي تقدمه المملكة لليمن، واستعراض خطة البنك و سبل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية، بما يخدم الاقتصاد اليمني و يعزز من استقراره.وأوضح السفير آل جابر، أن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني بـ 2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، مشيراً إلى أن المملكة لا زالت حتى اليوم تقوم بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع اليمنيين دون استثناء، مبيناً أن الدعم السعودي وصل إلى أكثر من 805 مليون دولار أمريكي.وأضاف أن تأثير الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني انعكس على سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، ما ساعد في استقرار الاقتصاد اليمني، و إيقاف تدهور العملة اليمنية.وأشاد آل جابر بحرص الحكومة اليمنية على الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين مبيناً أن على ، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تقديم المساعدات المالية لليمن عبر البنك المركزي اليمني لما له الأثر على تعزيز قيمة الريال اليمني والمحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن.// انتهى //19:14ت م0266