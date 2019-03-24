المذنب 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسدشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم , فعاليات أسبوع البيئة لعام 1440هـ ، والمقام تحت شعار ”نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا", بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة, وذلك بمقر متوسطة وثانوية عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم بالمذنب.وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم جرى عرض مرئي عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها , بعد ذلك اطلق محافظ المذنب أسبوع البيئة بغرس أول شجرة في باحة المدرسة, بمشاركة عدد من القطاعات بغرس أكثر من 5000 شجرة تتناسب مع البيئة.وقدم السعوي شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس إبراهيم الشويمان على ما يبذله من جهود بروح التكاتف مع البلدية والمياه والتعليم , مثمناً تلك الجهود التي تسعى إلى غرس تلك المبادئ لدى النشء والتي تعكس الاهتمام والمتابعة للبيئة والحرص على تعزيزها والحفاظ عليها.وشهد الحفل حضور رئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب, ومدير تعليم المحافظة عثمان العثمان, ومدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة المهندس إبراهيم الشويمان, وعدد من المسؤولين والأهالي.// انتهى //19:15ت م0268