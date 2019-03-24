كارديف 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستغلب منتخب ويلز على سلوفاكيا بهدف دون رد اليوم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.ومنح الفوز منتخب ويلز صدارة موقتة للمجموعة بفارق الأهداف عن كرواتيا الفائزة في مباراتها الأولى على أذربيجان 2-1، بينما تراجعت سلوفاكيا للمركز الثالث التي فازت في مباراتها الأولى المجر 2-صفر).وتحل كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018، ضيفة على المجر في وقت لاحق اليوم .// انتهى //19:36ت م0269