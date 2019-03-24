نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات اليوم، فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون ٢٠١٩ , تحت شعار "لا تترك أحد خلفك"، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور محسن علي حكمي، ومساعدة الشؤون التعليمية - بنات - سراء بنت سعيد الشهراني، وذلك بمسرح التعليم بنجران.وأكد حكمي خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع هم أصحاب همم عالية وقادرين على الإبداع والتميز وخدمة الوطن ، موصياً بتكثيف الجهود لتقديم الخدمة المناسبة لهم.وأشاد بما يجده طلاب التربية الخاصة من دعم كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لتسخير الإمكانيات كافة وتوفير جميع الاحتياجات التي تخدم طلاب وطالبات التربية الخاصة.وتضمنت الفعاليات إقامة أركان تعريفية بأعمال طلاب التربية الخاصة, وبسيدات أعمال متلازمة داون، والتعريف بخدمات الجمعية السعودية للتربية الخاصة"جستر"بالمنطقة.// انتهى //19:36ت م0270