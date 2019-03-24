طرابلس 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية ، اليوم استلامها سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة مقدمة من الحكومة الإيطالية إلى سبع بلديات ليبية.وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج جسر التضامن بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية والممول من قِبل الحكومة الإيطالية.وأضافت أن وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزارة الصحة وقعا على استلام سيارات الإسعاف مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي.وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف سيجري تسليمها إلى بلديات، القره بوللي – الخمس – سبها – الزاوية – أوباري – الكفرة – طرابلس (مستشفى الاطفال).// انتهى //19:39ت م0271