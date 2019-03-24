عام / الملتقى العربي للأرصاد والإعلام يختتم أعماله بالدعوة إلى شراكة بين مختصي الأرصاد والإعلام
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
اختتم الملتقى العربي للأرصاد والإعلام أعماله اليوم ، والذي عقد تحت شعار " الظواهر الجوية ودور الإعلام في المجتمع " ، وأقيم بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي للأرصاد الجوية 2019م ، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجالي الإعلام والأرصاد.
وناقشت الجلسة الثانية التي عقدت بعد الجلسة الافتتاحية عددًا من المحاور ، الأول بعنوان "تطوير النشرات والإنذارات الجوية" استعرض بديع خياط دور الأرصاد في المملكة في إطار رؤية 2030 ، واستعرض عبدالرزاق الرحال من الأرصاد التونسية تطوير النشرات والإنذارات الجوية المقدمة للقطاعات المختلفة ، فيما تطرق عبدالعزيز مطلق القراوي من الأرصاد الكويتية إلى دور الإعلام في الحد من الكوارث الطبيعية ، كما استعرض المهندس عمر دفتردار من الأرصاد السعودية رفع دقة وسرعة إيصال معلومات الإنذار المبكر ، وتحدث بوخديمي الهوارية بن رقطة من الأرصاد الجزائرية عن نظام اليقظة الجديد للديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر.
أما محور الجلسة الثانية التي رأسها ، الدكتور عبدالله الجازع عن "آليات التنسيق مع الجهات الإعلامية" فقد تحدث إبراهيم مطر عن تجربة فرضية آلية التعامل مع الظواهر الجوية ، فيما تحدث خالد الوهيبي من الأرصاد العمانية عن الأرصاد العمانية والتعامل الإعلامي ، واستعرض عسكر البريكي من الأرصاد الاماراتية الرفع العام بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية ، وتطرق فيصل بامفلح من "وكالة الأنباء السعودية" إلى دور الوكالة في انتشار المعلومة ومصداقيتها ، وتحدثت فاطمة العوفي من الأرصاد السعودية عن دور مركز التواصل الرقمي في إدارة الظواهر الجوية.
أما المحور الثالث من الجلسة فقد تحدث عن الدور الهام لمرافق الأرصاد الجوية ، حيث استعرض الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد ، الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية في قضايا التنمية المستدامة، وتحدث الدكتور هشام عبدالغني من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن مساهمة مرافق الأرصاد في إنجاز أهداف التنمية المستدامة ، واستعرض فيصل السواط من الأرصاد السعودية تجربة المملكة في سن القوانين الوطنية للأرصاد ، وتحدث عبدالعزيز محمد البارقي مؤسس فريق ساعد للبحث والإنقاذ عن الإنقاذ في السيول والأمطار .
وفي المحور الرابع عن الاهتمام بدور الرعاة من الجهات المختلفة ، استعرض حسين القحطاني من الأرصاد السعودية دور الإعلام في إدارة الكوارث المعنية بالظواهر الجوية ، وتحدث عمار مختار من الأرصاد السودانية عن بث النشرة الجوية من خلال الإذاعات المحلية ، فيما تحدث محمد علي السباعي من الأرصاد الليبية عن دور إعلام الأرصاد الجوية في الكوارث الناتجة عن تحولات الطقس والمناخ.
فيما دعت الجلسة الحوارية التي أدارها حسين القحطاني الناطق الرسمي للهيئة ، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء من مجالي الأرصاد والإعلام ، إلى تكثيف اللقاءات بين خبراء الأرصاد والإعلام إلى شراكة فاعلة ، والوصول إلى ما يسهم في خدمة أفراد المجتمع واقتصاده.
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19:41ت م
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