جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساختتم الملتقى العربي للأرصاد والإعلام أعماله اليوم ، والذي عقد تحت شعار " الظواهر الجوية ودور الإعلام في المجتمع " ، وأقيم بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي للأرصاد الجوية 2019م ، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجالي الإعلام والأرصاد.وناقشت الجلسة الثانية التي عقدت بعد الجلسة الافتتاحية عددًا من المحاور ، الأول بعنوان "تطوير النشرات والإنذارات الجوية" استعرض بديع خياط دور الأرصاد في المملكة في إطار رؤية 2030 ، واستعرض عبدالرزاق الرحال من الأرصاد التونسية تطوير النشرات والإنذارات الجوية المقدمة للقطاعات المختلفة ، فيما تطرق عبدالعزيز مطلق القراوي من الأرصاد الكويتية إلى دور الإعلام في الحد من الكوارث الطبيعية ، كما استعرض المهندس عمر دفتردار من الأرصاد السعودية رفع دقة وسرعة إيصال معلومات الإنذار المبكر ، وتحدث بوخديمي الهوارية بن رقطة من الأرصاد الجزائرية عن نظام اليقظة الجديد للديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر.أما محور الجلسة الثانية التي رأسها ، الدكتور عبدالله الجازع عن "آليات التنسيق مع الجهات الإعلامية" فقد تحدث إبراهيم مطر عن تجربة فرضية آلية التعامل مع الظواهر الجوية ، فيما تحدث خالد الوهيبي من الأرصاد العمانية عن الأرصاد العمانية والتعامل الإعلامي ، واستعرض عسكر البريكي من الأرصاد الاماراتية الرفع العام بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية ، وتطرق فيصل بامفلح من "وكالة الأنباء السعودية" إلى دور الوكالة في انتشار المعلومة ومصداقيتها ، وتحدثت فاطمة العوفي من الأرصاد السعودية عن دور مركز التواصل الرقمي في إدارة الظواهر الجوية.أما المحور الثالث من الجلسة فقد تحدث عن الدور الهام لمرافق الأرصاد الجوية ، حيث استعرض الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد ، الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية في قضايا التنمية المستدامة، وتحدث الدكتور هشام عبدالغني من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن مساهمة مرافق الأرصاد في إنجاز أهداف التنمية المستدامة ، واستعرض فيصل السواط من الأرصاد السعودية تجربة المملكة في سن القوانين الوطنية للأرصاد ، وتحدث عبدالعزيز محمد البارقي مؤسس فريق ساعد للبحث والإنقاذ عن الإنقاذ في السيول والأمطار .وفي المحور الرابع عن الاهتمام بدور الرعاة من الجهات المختلفة ، استعرض حسين القحطاني من الأرصاد السعودية دور الإعلام في إدارة الكوارث المعنية بالظواهر الجوية ، وتحدث عمار مختار من الأرصاد السودانية عن بث النشرة الجوية من خلال الإذاعات المحلية ، فيما تحدث محمد علي السباعي من الأرصاد الليبية عن دور إعلام الأرصاد الجوية في الكوارث الناتجة عن تحولات الطقس والمناخ.فيما دعت الجلسة الحوارية التي أدارها حسين القحطاني الناطق الرسمي للهيئة ، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء من مجالي الأرصاد والإعلام ، إلى تكثيف اللقاءات بين خبراء الأرصاد والإعلام إلى شراكة فاعلة ، والوصول إلى ما يسهم في خدمة أفراد المجتمع واقتصاده.// انتهى //19:41ت م0272