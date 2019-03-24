عام / رئيس وزراء قرغيزستان يصل إلى جدة
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
وصل دولة وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي دويشيكييوج، إلى جدة اليوم .
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , ومدير شرطة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر , ومدير مطار الملك عبدالعزيز عصام نور ومدير المراسم الملكية أحمد بن عبدالله بن ظافر .
وكان وزراء جمهورية قرغيزستان قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم , وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق ومندوب عن المراسم الملكية .
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19:47ت م
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