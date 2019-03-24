جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستعقد الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، مؤتمرًا عالميًا يُعنى بأمراض الروماتيزم، خلال الفترة من 29 - 31 مارس الجاري، وذلك بفندق رافال كمبنسكي بالرياض.ويتخلل المؤتمر إقامة 10ورش عمل تسبق المؤتمر تستهدف أطباء الروماتيزم، و9 ورش عمل لأطباء الزمالة وطب الأسرة، وكذا تنظيم محاضرات عن أحدث المستجدات في جميع الأمراض الروماتيزمية المتمثلة في الروماتويد، والذئبة الحمراء، والتهابات فقرات العمود الفقري، والتهابات الأوعية الدموية، وأمراض النسيج الظام المختلفة، والأمراض المصاحبة لأمراض الروماتيزم.كما يشهد المؤتمر تقديم أوراق عمل، وأبحاث عن مختلف الأمراض الروماتيزمية، ومحاضرات لأطباء روماتيزم الأطفال، إلى جانب استعراضه لأحدث المستجدات والأبحاث الطبية في ذات المجال، ومحاضرات لأطباء الأسرة والباطنة عن مختلف الأمراض الروماتيزمية، وكيفية تشخيصها، وأهمية تحويلها لأطباء الروماتيزم بأسرع وقت، للتشخيص وبدء العلاج في الوقت المناسب، حيث أثبتت الدراسات أن العلاج المبكر يُسهم في ارتفاع نسبة إمكانية الشفاء.فيما يقدم المؤتمر محاضرات توعوية لمرضى الروماتيزم تستهدف أفراد المجتمع للتعرف على أعراض الأمراض الروماتزمية، والمناعية، وأهمية التشخيص، والعلاج المبكر والمتابعة المنتظمة لمنع وتفادي تشوهات المفاصل والإعاقة الدائمة.// انتهى //20:32ت م0275