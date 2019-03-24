محايل 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله ـ وأمير منطقة عسير لذوي شهيدي الواجب العريف إبراهيم بن محمد جابر عسيري, والجندي إبراهيم أبوعيشه إبراهيم الربعي اللذين استشهدا في الحد الجنوبي.وأكد الفلقي خلال تأديته واجب العزاء اليوم بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحايل، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.‏‎ وعبر ذوو الشهيدين من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان, مشيرين إلى أن ابنيهما استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.// إنتهى //20:33ت م0276