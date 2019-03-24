جيزان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس اليوم، انطلاقة فعاليات المرحلة الأولى من دوري منافسات مكاتب التعليم في مجالات العلوم والرياضيات واللغة العربية، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان.‬‫وشملت المنافسات التي يشارك فيها 270 طالبًا يمثلون مكاتب التعليم التابعة لإدارة المنطقة بواقع 5 طلاب لكل فريق في كل مرحلة، في الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء واللغة العربية،وهنأ مدير تعليم جازان خلال التدشين الطلاب المتأهلين والمشاركين في هذه المرحلة، مؤكدًا أهمية هذه المسابقات والتي تسهم في بث روح التنافس الشريف بين الطلاب وتشجعهم على زيادة التحصيل والاهتمام بالمعلومة والتركيز عليها، كما أنها تفتح أمامهم آفاقًا للتميز والمنافسة على مستوى المنطقة والمملكة وعلى المستوى الدولي، مقدمًا الشكر للجان العاملة على تنفيذ المشروع من النشاط الطلابي والإشراف التربوي ومركز التقويم, متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق.// انتهى//20:37ت م0278