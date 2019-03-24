عرعر 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة «داون»، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العطيوي ومدير إدارة التربية الخاصة أحمد ظاهر العنزي، وذلك بمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية في عرعر.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة أن الفعاليات تسعى لتفعيل الاهتمام بفئة غالية على الجميع ، وهم الطلاب المصابون بمتلازمة «داون»، وقد عملت الإدارة العامة للتعليم على تفعيل مثل هذه الفعاليات في المدارس وخارجها، لنقل ثقافة التعاون مع هؤلاء الفئة العزيزة.وبين العنزي أن على أفراد المجتمع دورًا كبيرًا في دمج هؤلاء مع بقية الأسوياء، وإعطائهم فرصة المشاركة في مثل هذه الفعاليات، ويهدف اليوم العالمي لمتلازمة داون لتعريف المجتمع بحالة متلازمة داون، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، ودمج أطفال متلازمة داون في المجتمع، وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم، والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بمتلازمة داون وأسرهم، والتوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بهم، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ( التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي ) والتعرف على أهم العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وسبل تسهيلها، وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات، واستعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمراكز الخدمية.يُذكر أن اليوم العالمي لمتلازمة داون يصادف 21 مارس من كل عام .// انتهى //20:40ت م0279