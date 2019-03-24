اقتصادي / باكستان تحصل على 2.1 مليار دولار من الصين
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
إسلام آباد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
أعلنت باكستان عن حصولها على 2.1 مليار دولار من الصين في شكل قرض لدعم ميزانية المدفوعات الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية الدكتور خاقان نجيب في بيان اليوم " إن باكستان ستحصل على هذا المبلغ من الصين غدًا الاثنين، وأنه سيتم إيداع هذا المبلغ في حساب البنك المركزي الباكستاني لدعم ميزان المدفوعات ورفع احتياطي العملة الصعبة".
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