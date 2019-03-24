إسلام آباد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأعلنت باكستان عن حصولها على 2.1 مليار دولار من الصين في شكل قرض لدعم ميزانية المدفوعات الخارجية.وقال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية الدكتور خاقان نجيب في بيان اليوم " إن باكستان ستحصل على هذا المبلغ من الصين غدًا الاثنين، وأنه سيتم إيداع هذا المبلغ في حساب البنك المركزي الباكستاني لدعم ميزان المدفوعات ورفع احتياطي العملة الصعبة".// انتهى //20:42ت م0280