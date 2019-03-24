نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمكتب عمل حبونا اليوم جولات تفتيشية على محال بيع قطع الغيار ,والملابس,ومواد البناء ,والحلويات ،ومحلات بيع الذهب والمفروشات بمحافظة يدمة.وتهدف الجولات التفتيشية إلى التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة التي يقتصر العمل فيها على السعوديين، حيث رصدت الحملة سبع مخالفات لقرارات التوطين تم حيالها اتخاذ الإجراءات النظامية، فيما شددت على الأنشطة التي لم تحقق النسب المطلوبة إلى الالتزام بما جاء في قرارات التوطين تلافياً للعقوبات النظامية .// انتهى //20:44ت م0281