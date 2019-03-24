الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، محافظ عدن أحمد سالم علي.وجرى خلال اللقاء استطلاع أهم المشاريع التنموية التي تنفذها المملكة في المحافظة.وأوضح محافظ عدن عقب اللقاء أن عدن تستعد لاستقبال عدة مشاريع، بدعم مباشر من المملكة، مبينًا أن من أهم المشروعات التي سعت المملكة إلى تنفيذها في المحافظة، هو مستشفى عدن العام، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، حيث أسهم في التسريع من عملية إعادة تأهيل وافتتاح المستشفى، إضافة إلى تبني المملكة لمشروع كلية الصيدلة بجامعة عدن، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تتمثل في إرسال المعدات والاستعداد لبدء بناء البنية التحتية للكلية.وحول المشروعات والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها في عدن، أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصحي والتعليمي في اليمن، ولم يقتصر ذلك على محافظة دون غيرها، فأقامت عدة مشاريع من ضمنها مستشفى سيئون في محافظة حضرموت، ومستشفى ومركز غسيل الكلى في الجوف.وأضاف آل جابر أن الدعم الذي تقدمه المملكة أيضًا لهذا القطاع الحيوي المهم في اليمن يشمل أيضًاً دفع مرتبات الكوادر الطبية، في عدد من المستشفيات، ومن أهم أوجه الدعم هو تحمل تكاليف تشغيل مستشفى حجة ومستشفى السلام في صعدة.// انتهى //20:52ت م0284