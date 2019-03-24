بغداد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية في جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.69 %, متوقفًا عند 459.82 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 9 شركات مقابل ارتفاع 11، فيما بقيت أسهم 14 شركة ثابتة من دون تغيير.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5,690,263,108 أسهم بقيمة 829,343,976 دينارًا عراقيًا، كما وتم في الجلسة تداول أسهم 34 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق.// انتهى //20:53ت م0285