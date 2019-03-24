دار السلام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستأهل منتخب تنزانيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية، عقب فوزه على ضيفه منتخب أوغندا بثلاثة أهداف دون رد اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية عشر من التصفيات المؤهلة للمسابقة، التي شهدت تعادل منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بدون أهداف مع ضيفه منتخب ليسوتو.ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 8 نقاط، بفارق خمس نقاط خلف منتخب أوغندا (المتصدر)، الذي حسم تأهله مبكرًا، فيما احتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وظل منتخب الرأس الأخضر قابعًا في مؤخرة الترتيب.// انتهى //20:59ت م0287