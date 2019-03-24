الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية وديًا غدًا الاثنين على إستاد الملك فهد بالرياض.وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير والاستحواذ على الكرة، ليقسم بعدها المدير الفني يوسف عنبر اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة على منتصف الملعب ،واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.// انتهى //21:00ت م0288