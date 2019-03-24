القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكدا خلالها الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عالي المستوى بين الجانبين، في ظل العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تعكس الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، كما استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.//انتهى//21:08ت م0289