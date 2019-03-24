إسلام آباد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها للعراق في ضحايا غرق العبارة بنهر دجلة في مدينة الموصل يوم الخميس الماضي، الذي أسفر عن مقتل العشرات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم، أن باكستان تعرب عن حزنها إزاء الخسائر البشرية في العراق، مضيفًا أن باكستان حكومة وشعبًا تقدم تعازيها ومواساتها للعراق حكومة وشعبًا ولأسر ضحايا غرق العبارة.// انتهى //21:21ت م0291