عدن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، أن حكومة بلاده تجري تفاوضًا مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي لإطلاق عدد من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة.وقال الوزير العوج خلال حضوره ورشة عمل بعدن حول خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الأولويات العاجلة " إنه يجري التفاوض أيضًا مع عدد من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن"، مؤكدًا حاجة البلاد إلى دعم أكبر، وذلك وفقًا لمشروع مارشال لإعمار اليمن.وقال " إنه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر، ولا ترقى إلى جزء بسيط من التحديات والاحتياجات والطموحات، كما لا تلبي إلا نزرًا يسيرًا من أجندة التعافي الاقتصادي والتنموي".وأشار المسؤول اليمني، إلى أن خطة الأولويات العاجلة تأتي في إطار المشروع الكبير، ممثلًا في مشروع إعادة بناء وإعمار اليمن الذي سيتم الإعداد له، وتقديمه في مؤتمر دولي للمانحين بعد انتهاء الانقلاب الحوثي وتضع الحرب أوزارها ويحل السلام.// انتهى //21:29ت م0292