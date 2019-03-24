القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى حرص المنظمة على تعزيز شراكتها مع مصر في مختلف المجالات السياحية، مشيرًا إلى رغبة المنظمة في تنظيم فعالية كبيرة بالتعاون مع مصر تتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام القادم.وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له اليوم، أن بولوليكاشفيلى أشاد خلال لقائه اليوم بالقاهرة مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ببرنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة المصرية، معتبرًا هذا البرنامج بمثابة نموذج يمكن أن تحتذيه باقي الدول التي ترغب في تطوير السياحة لديها.// انتهى //21:29ت م0293