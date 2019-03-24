عدن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسقُتل ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.وذكر مصدر ميداني يمني أن المقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل لعناصر من المليشيا باتجاه منطقة العقلة في مديرية الصومعة.وبحسب المصدر، في تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن اشتباكات نشبت بين الجانبين أسفرت عن مصرع 8 من عناصر الحوثي المتسللة، فيما استعاد أفراد المقاومة عربة وتدمير أخرى خلال المواجهات.// انتهى //21:33ت م0294