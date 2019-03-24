العارضة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساحتفت محافظة العارضة اليوم، بفعاليات أسبوع البيئة لعام 1440هـ، الذي نفذه فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " بحضور المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسئولين، وذلك بمدرستي "محمد بن عبدالوهاب قرية المزرق الابتدائية"التابعة للمحافظة.وبدأت الفعاليات التي تضمنت العديد من الفقرات بغرس أول شجرة في الأسبوع بما يعكس اهتمام ولاة الأمر -رعاهم الله - في حماية البيئة والمحافظة الأشجار، والجهود التي بذلها فرع البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة لإنجاح فعاليات الأسبوع.//انتهى//21:56ت م0295