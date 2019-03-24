القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسعقد اليوم بالقاهرة، اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ45، بحضور وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط وأمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.وقالت المشاط في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية " إن برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة المصرية يتضمن رؤية تهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة"، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير معايير تصنيف الفنادق المصرية، ومراعاة المتطلبات البيئية في الفنادق، مشيرة إلى أن السياحة المصرية متنوعة وهناك العديد من الأماكن الجاذبة للسائحين.ولفتت المشاط إلى الحملة التي أطلقتها الوزارة من أجل تعريف العالم بالشعب المصري وإبداعاته في الفنون والثقافة والسينما والرياضة، والتعرف على الثقافات الأخرى.من جانبه، أشار رئيس الدورة الحالية للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة حمد المهيري، في كلمته إلى أن السياحة ساهمت ما يقرب من 8.9% من إجمالي الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط بقيمة تعادل 224 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع السياحة ساهم بنسبة 7.4% من إجمالي سوق العمل بالمنطقة، أي ما يقرب من 5.5 مليون فرصة عمل، وذلك طبقًا لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره الصادر خلال 2018م.ويقام على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، منتدى الابتكار التكنولوجـي في السياحة، والذي يتضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، إضافة إلى عقد عدة جلسات حوارية متعلقة بصناعة السياحة.// انتهى //22:04ت م0296