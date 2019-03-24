الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، بالأجهزة الأمنية المشاركة في فعاليات موسم الشرقية ، خلال زيارة سموه لرجال الأمن بمقر مديرية شرطة المنطقة الشرقية.وكان في استقبال سموه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش ونائب مدير الشرطة وقادة أفرع الأمن العام بالمنطقة.وقدم سموه شكره وتقديره لرجال الأمن إزاء جهودهم الدائمة في حفظ الأمن، وما يبذلونه من جهود وما يقومون به من مهام للمحافظة على أمن وسلامة المشاركين والحضور لفعاليات موسم المنطقة الشرقية لهذا العام ١٤٤٠هـ، منوهاً سموه بأهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم، مثمنًا حرص الجميع واهتمامهم في أداء واجباتهم ومهامهم الأمنية على أكمل وجه .من جانبه عبر اللواء القريش عن سعادته وكافة منسوبي الأمن العام بالمنطقة بزيارة سمو أمير المنطقة ولقائه برجال الأمن، مشيرًا إلى أن ما تلقوه من ثناء من سموه يعد بمثابة وسام يحمله الجميع على صدورهم، ودافعًا لمزيد من الاهتمام والمثابرة في أداء المهام والأعمال الموكلة لهم.// انتهى //22:09ت م0297